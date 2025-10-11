;

La mejor luchadora del mundo: la histórica marca que alcanzó Stephanie Vaquer tras conquistar Crown Jewel

“La Primera” sigue dejando el nombre de Chile en lo más alto, y ahora se alzó con el cinturón especial tras derrotar a la campeona de WWE, Tiffany Stratton.

Este sábado, Stephanie Vaquer brilló en el evento de WWE Crown Jewel Perth 2025, coronándose como la campeona del PLE (Premium Live Events) tras derrotar en una entretenida lucha a la campeona de WWE, Tiffany Stratton.

“La Primera” dominó gran parte del combate, en la que hizo vibrar a los miles de fanáticos que llegaron hasta RAC Arena de Perth, Australia.

Luego de evitar un Moonsault de “Tiffy”, la chilena aplicó un hermoso Corkscrew Splash, con el cual se llevó la victoria y se alzó como la nueva campeona Crown Jewel.

Sin embargo, este triunfo no solo la catapulta como la mejor luchadora del mundo actualmente, sino que también marca un histórico precedente para Vaquer.

La histórica marca que alcanzó Stephanie Vaquer tras conquistar Crown Jewel

Con este título, Stephanie Vaquer se convirtió en la primera luchadora en la historia en conseguir 4 títulos individuales distintos en un mismo año.

Esto porque en febrero ganó el campeonato norteamericano de NXT; en marzo conquistó el título femenino de NXT; mientras que el pasado mes de septiembre se alzó como la nueva campeona mundial de WWE.

“La Primera” sigue agigantando su figura en WWE, puesto que previamente logró ser la primera bicampeona de NXT, además de ser la primera chilena en participar de un Royal Rumble, y convertirse en la primera chilena y la primera latina en conquistar un campeonato mundial en WWE en la historia.

