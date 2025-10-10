El legendario luchador AJ Styles, de 48 años, sorprendió al mundo del wrestling durante el kickoff de WWE Crown Jewel Perth 2025, donde anunció que 2026 marcará el fin de su carrera profesional.

Con más de dos décadas en los cuadriláteros, el excampeón mundial de la empresa más grande de lucha libre, explicó que ha decidido cerrar este ciclo antes de que el paso del tiempo afecte su rendimiento.

“Si pudiera encontrar la fuente de la juventud y tomar un par de sorbos, lucharía por el resto de mi vida. Pero, sabes, me estoy haciendo mayor. El miedo a hacer el ridículo está cada vez más cerca. ¿Y sabes qué? Llega un momento en la vida de un hombre en el que tiene que, ya sabes, ocuparse de sus asuntos, pero cuando el trabajo está hecho, es hora de cuidar a su familia“, expresó el luchador.

“Necesito pasar tiempo con mi familia. El objetivo de dedicarse a la lucha libre y tener un futuro increíble en este negocio es poder retirarse algún día. Y en 2026, me retiraré”, concluyó.

El contrato de la superestrella con WWE finaliza a comienzos de ese mismo año, y la empresa buscaría extenderlo para que “The Phenomenal One” dispute su último combate en WrestleMania.

Con una trayectoria que incluye títulos en WWE, TNA, NJPW, ROH e Impact Wrestling, AJ Styles es once veces campeón mundial, además de haber obtenido múltiples campeonatos secundarios y en pareja, consolidándose como uno de los luchadores más exitosos y respetados de su generación.