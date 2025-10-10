;

Stephanie Vaquer quiere seguir haciendo historia: dónde y a qué hora ver WWE Crown Jewel Perth 2025 en Chile

“La Primera” buscará quedarse con el especial cinturón y seguir en lo más alto de la empresa.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Pese a que Stephanie Vaquer está por cumplir su primer mes como campeona mundial de WWE, la chilena puede seguir agigantando su figura en la empresa más importante de lucha libre.

Esto ya que durante el fin de semana, “La Primera” se medirá en un combate “Campeona vs. Campeona” ante la monarca de WWE, Tiffany Stratton, en el evento Crown Jewel Perth 2025.

Revisa también:

ADN

La atleta nacional buscará quedarse con el Campeonato Crown Jewel Femenino, presea creada solo para este evento que se realizará en Australia.

Además de Vaquer, una de las luchas que promete es el que tendrán John Cena ante AJ Styles, donde el “rapero” continuará con su gira de despedida y ahora se medirá cara a cara con el “Phenomenal One”.

En tanto, Cody Rhodes y Seth Rollins definirán quién será el campeón masculino Crown Jewel.

Por lo mismo, y debido a la diferencia horaria, este PLE (Premium Live Events) tendrá un horario distinto a lo que estamos acostumbrados.

¿Dónde y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Crown Jewel Perth 2025?

Este PLE se realizará durante la mañana de este sábado 11 de octubre en el RAC Arena de Perth, Australia.

El evento arrancará a contar de las 09:00 a.m.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

WWE Crown Jewel Perth 2025 se podrá ver por Netflix en Chile.

Cartelera Crown Jewel Perth 2025

  • Campeonato Crown Jewel Masculino: Cody Rhodes vs. Seth Rollins.
  • Campeonato Crown Jewel Femenino: Stephanie Vaquer vs. Tiffany Stratton.
  • John Cena vs. AJ Styles.
  • Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Asuka y Kairi Sane.
  • Roman Reigns vs. Bronson Reed: Pelea sin descalificación.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad