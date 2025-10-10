Stephanie Vaquer quiere seguir haciendo historia: dónde y a qué hora ver WWE Crown Jewel Perth 2025 en Chile

Pese a que Stephanie Vaquer está por cumplir su primer mes como campeona mundial de WWE, la chilena puede seguir agigantando su figura en la empresa más importante de lucha libre.

Esto ya que durante el fin de semana, “La Primera” se medirá en un combate “Campeona vs. Campeona” ante la monarca de WWE, Tiffany Stratton, en el evento Crown Jewel Perth 2025.

La atleta nacional buscará quedarse con el Campeonato Crown Jewel Femenino, presea creada solo para este evento que se realizará en Australia.

Además de Vaquer, una de las luchas que promete es el que tendrán John Cena ante AJ Styles, donde el “rapero” continuará con su gira de despedida y ahora se medirá cara a cara con el “Phenomenal One”.

En tanto, Cody Rhodes y Seth Rollins definirán quién será el campeón masculino Crown Jewel.

Por lo mismo, y debido a la diferencia horaria, este PLE (Premium Live Events) tendrá un horario distinto a lo que estamos acostumbrados.

¿Dónde y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Crown Jewel Perth 2025?

Este PLE se realizará durante la mañana de este sábado 11 de octubre en el RAC Arena de Perth, Australia.

El evento arrancará a contar de las 09:00 a.m.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

WWE Crown Jewel Perth 2025 se podrá ver por Netflix en Chile.

Cartelera Crown Jewel Perth 2025