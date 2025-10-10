El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Ministerio Secretaría General de Gobierno presentó la versión 2025 de la campaña “Aguanta, Chequea y Comparte”, con un spot a ritmo de cumbia interpretado por José Antonio Raffo.

La iniciativa busca que los chilenos sean “vivos, despiertos o avispados” y verifiquen la información antes de compartirla en redes sociales.

En entrevista con Tu Nuevo ADN, el subsecretario Erwin Díaz destacó que “lo importante de esto, lo que se debe hacer, es educar (…) les enseñamos, les formamos, les entregamos herramientas sobre cómo darse cuenta cuando están frente a una información falsa”.

“Las RRSS son importantes en la vida de las personas”

Explicó que, junto al Ministerio de Ciencias, se creó una Comisión Asesora sobre Desinformación, que recomendó un plan de alfabetización digital: “Ahí nosotros instalamos que una de las herramientas que tenemos es la campaña ‘Aguanta, Chequea y Comparte’”.

Díaz agregó que el plan incluye talleres para jóvenes y adultos mayores, donde se enseña a manejar dispositivos, discernir información y usar redes sociales con criterio.

Subrayó que “el 96% de la población tiene acceso hoy día a internet (…) y las redes sociales tienen una gravitación importante en sus vidas”, lo que hace urgente entregar herramientas concretas para proteger la democracia y el derecho a información veraz.