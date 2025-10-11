Encuentran restos humanos al interior de casa Puerto Aysén: hay una persona detenida

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) encontró restos óseos humanos al interior de una vivienda ubicada en calle Galvarino Riveros, en el sector céntrico de Puerto Aysén.

El hallazgo se produjo durante diligencias relacionadas con una orden de investigar por presunta desgracia de un adulto mayor desaparecido.

En el lugar, los funcionarios verificaron la presencia de dos osamentas humanas, lo que fue confirmado por peritos del Servicio Médico Legal.

Así lo señaló el subprefecto Víctor Toledo, de la PDI de Aysén. “En esas diligencias, que aún se encuentran en desarrollo, es que en el interior de un inmueble se encuentran estos restos óseos, los cuales están siendo analizados”, sostuvo.

“En esta etapa de investigación se están reuniendo la mayor cantidad de antecedentes para aportar al Ministerio Público, y el día de ayer fueron puestos a disposición del fiscal a cargo, quien gestionó la respectiva orden de detención de una persona mayor de edad que cuenta con antecedentes policiales“, afirmó.

Según detalló el subprefecto, la persona detenida es un hombre de 54 años, de nacionalidad chilena, que mantiene antecedentes por diferentes delitos, y que además era el ocupante del inmueble donde se produjo este hallazgo.

La formalización del detenido se realizará el próximo martes, a la espera de los resultados de los peritajes policiales y forenses que permitan esclarecer el origen y las condiciones en que se produjo el hecho.

El detenido enfrentará cargos por los delitos de ultraje de cadáver e inhumación ilegal.