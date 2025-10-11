;

Encuentran restos humanos al interior de casa Puerto Aysén: hay una persona detenida

El hallazgo se produjo durante labores de búsqueda de un adulto mayor que está desaparecido.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Encuentran restos humanos al interior de casa Puerto Aysén: hay una persona detenida

Encuentran restos humanos al interior de casa Puerto Aysén: hay una persona detenida

02:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) encontró restos óseos humanos al interior de una vivienda ubicada en calle Galvarino Riveros, en el sector céntrico de Puerto Aysén.

El hallazgo se produjo durante diligencias relacionadas con una orden de investigar por presunta desgracia de un adulto mayor desaparecido.

En el lugar, los funcionarios verificaron la presencia de dos osamentas humanas, lo que fue confirmado por peritos del Servicio Médico Legal.

Revisa también:

ADN

Así lo señaló el subprefecto Víctor Toledo, de la PDI de Aysén. “En esas diligencias, que aún se encuentran en desarrollo, es que en el interior de un inmueble se encuentran estos restos óseos, los cuales están siendo analizados”, sostuvo.

“En esta etapa de investigación se están reuniendo la mayor cantidad de antecedentes para aportar al Ministerio Público, y el día de ayer fueron puestos a disposición del fiscal a cargo, quien gestionó la respectiva orden de detención de una persona mayor de edad que cuenta con antecedentes policiales“, afirmó.

Según detalló el subprefecto, la persona detenida es un hombre de 54 años, de nacionalidad chilena, que mantiene antecedentes por diferentes delitos, y que además era el ocupante del inmueble donde se produjo este hallazgo.

La formalización del detenido se realizará el próximo martes, a la espera de los resultados de los peritajes policiales y forenses que permitan esclarecer el origen y las condiciones en que se produjo el hecho.

El detenido enfrentará cargos por los delitos de ultraje de cadáver e inhumación ilegal.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad