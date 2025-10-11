Violento asalto afecta a madre de 93 años y su hijo en Tiltil

Santiago

Durante la madrugada de este sábado, una mujer de 93 años y su hijo de 67 fueron víctimas de un violento turbazo al interior de su hogar en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, cinco de los nueve antisociales ingresaron al domicilio cerca de las 4:00 a.m., donde redujeron y golpearon a las víctimas antes de robar diversos objetos.

Los delincuentes se llevaron televisores, artículos personales, una escopeta debidamente inscrita y dos vehículos.

“Ingresaron cinco personas al interior de la habitación, sacaron a mi mamá de la cama, la amarraron de las manos, la golpearon, a mi hermano también. Después los juntaron a los dos y sacaron todas las especies”, relató Karin, hermano de uno de los afectados.

El ataque ocurrió mientras las víctimas dormían, y según familiares, fue una experiencia “impresionante para estar en Tiltil”.

Personal de la PDI llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, aunque hasta ahora no se ha informado del paradero de los autores ni del avalúo total de las especies robadas.