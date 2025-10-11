;

Violento asalto afecta a madre de 93 años y su hijo en Tiltil

Nueve delincuentes irrumpieron en la vivienda de madrugada, maniataron a los dos adultos mayores y sustrajeron vehículos, especies y un arma inscrita.

Verónica Villalobos

OS-9 - Carabineros

OS-9 - Carabineros / Francisco Castillo

Santiago

Durante la madrugada de este sábado, una mujer de 93 años y su hijo de 67 fueron víctimas de un violento turbazo al interior de su hogar en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, cinco de los nueve antisociales ingresaron al domicilio cerca de las 4:00 a.m., donde redujeron y golpearon a las víctimas antes de robar diversos objetos.

Revisa también

ADN

Los delincuentes se llevaron televisores, artículos personales, una escopeta debidamente inscrita y dos vehículos.

“Ingresaron cinco personas al interior de la habitación, sacaron a mi mamá de la cama, la amarraron de las manos, la golpearon, a mi hermano también. Después los juntaron a los dos y sacaron todas las especies”, relató Karin, hermano de uno de los afectados.

El ataque ocurrió mientras las víctimas dormían, y según familiares, fue una experiencia “impresionante para estar en Tiltil”.

Personal de la PDI llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, aunque hasta ahora no se ha informado del paradero de los autores ni del avalúo total de las especies robadas.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad