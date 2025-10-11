Misterioso accidente en Acceso Sur: conductor volcó y abandonó vehículo en plena autopista

Santiago

Un inusual accidente vehicular mantiene intrigadas a las autoridades y conductores que transitan por la autopista Acceso Sur. Cerca de las 5:30 de la mañana de este sábado, un automóvil apareció volcado en la vía, a pocos metros de la comuna de Puente Alto, sin que nadie haya reclamado su propiedad ni reportado heridos.

El escenario del hecho ha despertado curiosidad y desconcierto: no se observan vallas dañadas ni otros vehículos involucrados, aunque sí existen marcas de frenado sobre la acera, lo que sugiere una maniobra brusca antes del volcamiento.

Al interior del vehículo se encontraron diversos objetos, comida, mascarillas, un disco de música, herramientas, piezas de PVC, alambres y un ejemplar del Nuevo Testamento, que aumentan el enigma en torno a su conductor.

Actualmente, solo una pista hacia el sur permanece habilitada mientras los operadores de la autopista aguardan que el dueño o dueña del automóvil se presente a reclamarlo, en un caso que sigue rodeado de misterio.