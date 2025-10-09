Es 204 del mundo y ahora jugará semifinales del Masters 1000 de Shanghai: la increíble odisea de Valentin Vacherot / Lintao Zhang

En marzo del año pasado, el nombre de Valentin Vacherot se hizo conocido para los fanáticos del tenis chileno tras despachar a Cristian Garin en la qualy del Masters 1000 de Miami.

El oriundo de Mónaco no pudo mejorar demasiado su derrotero, considerando que hasta la semana pasada apenas sumaba ocho triunfos a nivel ATP.

Ocupando el puesto 204 del mundo, se anotó para la qualy del Masters 1000 de Shanghai, torneo que le cambiará su vida.

Valentin Vacherot no solo superó la fase previa, sino que fue acumulando victorias, incluyendo triunfos sobre el kazajo Alexander Bublik y el neerlandés Tallon Griekspoor.

Este sábado, el monegasco selló su cuento de hadas al eliminar en cuartos de final de Shanghai al danés Holger Rune, 11 del mundo, por 2/6, 7/6 y 6/4, y que le significará ya subir 112 puestos, con lo que garantizó ya subir al lugar 92 del ranking ATP.

“Fue complicado no pensar en el punto de partido que si ganaba me metía en el top 100. Traté de no mirar al ranking en todo el torneo, pero leía en algunos medios que podía entrar”, reconoció un emocionado Valentin Vacherot luego de su victoria, la cual le significó ser el semifinalista de Masters 1000 con el segundo ranking más bajo en la historia de este tipo de eventos, solo superado por Chris Woodruff, que llegó a la ronda de los cuatro mejores en Indian Wells en 1999.

La historia del europeo tendrá una nueva cita el sábado 11, cuando tenga que medirse por el paso a la final en Shanghai ante Novak Djokovic, que superó al belga Zizou Bergs.