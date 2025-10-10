;

Tomás Barrios supera al clima de Cali y a su rival para meterse en semifinales del torneo Challenger

El chillanejo, máximo candidato al título, debió soportar varias paralizaciones del juego por la lluvia en la ciudad cafetalera.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios supera al clima de Cali y a su rival para meterse en semifinales del torneo Challenger

Tomás Barrios supera al clima de Cali y a su rival para meterse en semifinales del torneo Challenger / Hans Scott

Ha sido una jornada de viernes más que compleja en la disputa del Challenger de Cali.

Las malas condiciones del clima en la ciudad cafetalera llevaron a que la actividad se paralizara en tres ocasiones, además de retrasar la acción.

Revisa también:

ADN

En medio de todas aquellas complicaciones, Tomás Barrios logró mantenerse en carrera, avanzando a semifinales luego de imponerse al brasileño Mateus Alves, 462 del mundo.

El chillanejo, primer cabeza de serie del cuadro en Cali, logró un temprano quiebre que le permitió estar en ventaja 4/2 cuando la acción se paralizó por la lluvia.

Tras un par de horas de espera, Tomás Barrios no tuvo mayores titubeos y cerró la victoria por un claro 6/4 y 6/2.

Ahora, el 137 del ranking ATP espera rival en semifinales de Cali de quien se imponga del duelo entre el argentino Bautista Torres y el local Nicolás Mejía.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad