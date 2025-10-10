Tomás Barrios supera al clima de Cali y a su rival para meterse en semifinales del torneo Challenger / Hans Scott

Ha sido una jornada de viernes más que compleja en la disputa del Challenger de Cali.

Las malas condiciones del clima en la ciudad cafetalera llevaron a que la actividad se paralizara en tres ocasiones, además de retrasar la acción.

En medio de todas aquellas complicaciones, Tomás Barrios logró mantenerse en carrera, avanzando a semifinales luego de imponerse al brasileño Mateus Alves, 462 del mundo.

El chillanejo, primer cabeza de serie del cuadro en Cali, logró un temprano quiebre que le permitió estar en ventaja 4/2 cuando la acción se paralizó por la lluvia.

Tras un par de horas de espera, Tomás Barrios no tuvo mayores titubeos y cerró la victoria por un claro 6/4 y 6/2.

Ahora, el 137 del ranking ATP espera rival en semifinales de Cali de quien se imponga del duelo entre el argentino Bautista Torres y el local Nicolás Mejía.