Haaland falla dos penales y marca un triplete en goleada de Noruega sobre Israel por las Eliminatorias Europeas

El delantero del Manchester City fue el gran protagonista del triunfo de su selección.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA

Con Erling Haaland como protagonista, Noruega goleó 5-0 a Israel este sábado por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

En el arranque del partido, el goleador noruego falló sorpresivamente dos penales de forma consecutiva. Los dos lanzamientos fueron atajados por el arquero israelí, Daniel Peretz.

Sin embargo, el delantero del Manchester City tuvo su revancha minutos más tarde, anotando tres goles para estirar el marcador a favor de su equipo. Dos autogoles por parte de Israel completaron la goleada del combinado escandinavo.

Con esta victoria, Noruega se consolida como líder de su grupo con 18 puntos. En las dos fechas que restan, Haaland y compañía tendrán que enfrentar a Estonia e Italia.

Revisa los goles de la goleada de Noruega sobre Israel

