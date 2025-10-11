Haaland falla dos penales y marca un triplete en goleada de Noruega sobre Israel por las Eliminatorias Europeas

Con Erling Haaland como protagonista, Noruega goleó 5-0 a Israel este sábado por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

En el arranque del partido, el goleador noruego falló sorpresivamente dos penales de forma consecutiva. Los dos lanzamientos fueron atajados por el arquero israelí, Daniel Peretz.

ACÁ NO, POR AHORA: Peretz adivinó las intenciones de Haaland pero se adelantó y el penal se repitió. En el segundo... el arquero de Israel ¡VOLVIÓ A TAPARLE EL GOL AL ANDROIDE!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4cZ3mVffHJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Sin embargo, el delantero del Manchester City tuvo su revancha minutos más tarde, anotando tres goles para estirar el marcador a favor de su equipo. Dos autogoles por parte de Israel completaron la goleada del combinado escandinavo.

Con esta victoria, Noruega se consolida como líder de su grupo con 18 puntos. En las dos fechas que restan, Haaland y compañía tendrán que enfrentar a Estonia e Italia.

Revisa los goles de la goleada de Noruega sobre Israel