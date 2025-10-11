;

Rodrigo De Paul explota en pleno amistoso entre Argentina y Venezuela: “Estás fuera...”

El volante argentino insultó y se burló de un jugador venezolano.

Daniel Ramírez

Captura TyC Sports

Captura TyC Sports

Rodrigo De Paul, volante de Argentina, protagonizó un tenso momento durante el amistoso contra Venezuela disputado anoche, en Miami, donde la Albiceleste se impuso por 1-0 con solitario gol de Giovani Lo Celso.

En la parte final del partido, el futbolista argentino se enfrascó en una discusión con un jugador venezolano y no encontró nada mejor que burlarse del rival por no haber clasificado al Mundial 2026, además de lanzarle un vulgar insulto.

“Chúpame la pija. Vos estás fuera… Vos lo vas a ver”, le dijo De Paul al jugador de la Vinotinto, Gleiker Mendoza.

El momento justo fue captado por una cámara de TyC Sports, y el video se hizo viral en redes sociales, donde varios usuarios criticaron el comportamiento del mediocampista trasandino.

