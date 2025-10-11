Rodrigo De Paul explota en pleno amistoso entre Argentina y Venezuela: “Estás fuera...”

Rodrigo De Paul, volante de Argentina, protagonizó un tenso momento durante el amistoso contra Venezuela disputado anoche, en Miami, donde la Albiceleste se impuso por 1-0 con solitario gol de Giovani Lo Celso.

En la parte final del partido, el futbolista argentino se enfrascó en una discusión con un jugador venezolano y no encontró nada mejor que burlarse del rival por no haber clasificado al Mundial 2026, además de lanzarle un vulgar insulto.

“Chúpame la pija. Vos estás fuera… Vos lo vas a ver”, le dijo De Paul al jugador de la Vinotinto, Gleiker Mendoza.

El momento justo fue captado por una cámara de TyC Sports, y el video se hizo viral en redes sociales, donde varios usuarios criticaron el comportamiento del mediocampista trasandino.