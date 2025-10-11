;

Bus que trasladaba a 44 trabajadores de El Teniente se vuelca en la carretera El Cobre

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado.

Juan Castillo

X: @DefensaCivil_VI

En horas de a tarde de este sábado, un grave accidente de tránsito afectó a trabajadores de la División El Teniente, en la región de O’Higgins.

Esto porque el bus en el que se trasladaban 44 trabajadores volcó en el kilómetro 41 de la Carretera del Cobre, en Rancagua.

Según consigna 24 Horas, tres pasajeros resultaron con lesiones, los que fueron trasladados hasta un recinto asistencial.

Personal policial y de emergencia se encuentran indagando el hecho para establecer lo sucedido.

Si bien se desconoce el motivo que generó el volcamiento, la hipótesis que se maneja es que el accidente se habría provocado debido a la caída de una roca.

