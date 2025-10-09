Matthei planea permitir que guardias municipales porten armas solo si son ex carabineros o FF.AA.
“¿Quiénes son los que primero llegan cuando hay problemas? La municipalidad”, dijo la candidata presidencial.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, abordó las medidas de seguridad de su programa de gobierno, resaltando que planea permitir que los guardias municipales puedan portar armas.
En detalle, la exalcaldesa comentó en un punto de prensa: “Ustedes saben, yo soy (...) súper fregada, porque no es aceptable que vivamos todos encerrados y que los espacios públicos se los hayan tomado los delincuentes”.
Luego, señaló que uno de sus planes implica autorizar a los guardias municipales trabajar armados. “¿Quiénes son los que primero llegan cuando hay problemas? La municipalidad”, dijo.
Eso sí, Evelyn Matthei aclaró que dicha iniciativa está pensada solo para exmiembros de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, ya que cuentan con entrenamiento para el manejo de armas.
