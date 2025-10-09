Matthei planea permitir que guardias municipales porten armas solo si son ex carabineros o FF.AA.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, abordó las medidas de seguridad de su programa de gobierno, resaltando que planea permitir que los guardias municipales puedan portar armas .

En detalle, la exalcaldesa comentó en un punto de prensa: “Ustedes saben, yo soy (...) súper fregada, porque no es aceptable que vivamos todos encerrados y que los espacios públicos se los hayan tomado los delincuentes”.

Luego, señaló que uno de sus planes implica autorizar a los guardias municipales trabajar armados. “¿Quiénes son los que primero llegan cuando hay problemas ? La municipalidad”, dijo.

Eso sí, Evelyn Matthei aclaró que dicha iniciativa está pensada solo para exmiembros de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, ya que cuentan con entrenamiento para el manejo de armas.