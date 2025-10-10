Durante este viernes se dio inicio al ciclo de debates parlamentarios en ADN Hoy, con los representantes del Distrito 9, que agrupa a las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. En el panel participaron Boris Barrera (PC), José Carlos Meza (REP), Carlos Cuadrado (PPD) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli).

En medio de la discusión por el presupuesto 2026 y el recorte de seis mil millones de pesos propuesto por José Antonio Kast, los candidatos fueron consultados sobre si el Congreso debería dar el ejemplo con rebajas a los sueldos de altos funcionarios y parlamentarios.

El exalcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD) , fue el primero en responder. Señaló que la propuesta carece de sustento técnico y que termina estigmatizando a quienes ejercen cargos públicos. “Uno espera que quienes son candidatos presidenciales muestren seriedad en sus planteamientos y que le devuelvan la densidad a la política”, señaló.

“Ese tipo de afirmaciones, primero, si uno calcula cuánto se podría recortar en términos de funcionarios públicos, no se llega a la cantidad que se señala. Y, por otro lado, es estigmatizar a quienes ejercen legítimamente el cargo para el cual fueron contratados”.

“Yo creo que en Chile existe una escala de sueldos, y hay otra escala que se dispara respecto de aquello. El problema se genera cuando hay inconsistencias; por lo tanto, no me parece tan difícil, si hubiese voluntad política, resolverlo y hacer un sistema mucho más racional".

Desde Evópoli, el candidato Juan Manuel Santa Cruz coincidió en la necesidad de revisar las remuneraciones públicas, pero apuntó también a la ineficiencia del aparato estatal. “No puede ser que haya funcionarios que ganen montos muy superiores al del Presidente de la República. No digo que tengan que estar mal pagados o que su servicio tenga que ser gratuito, ni mucho menos, pero eso no tiene ningún sentido”.

Santa Cruz además criticó la gestión fiscal del actual gobierno. “A mí me sorprende lo que está haciendo este gobierno —el Presidente Boric, en particular— de no dejar recursos a disposición de un gobierno entrante. Él, en marzo del próximo año, deja de ser presidente; quien va a gobernar será elegido por los chilenos en noviembre de este año, con las prioridades que ellos definan”.

“Es imposible”

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) advirtió que el presupuesto no puede transformarse en una herramienta electoral y que el debate debe centrarse en las verdaderas desigualdades del país.

“El presupuesto a fin de año es lo más óptimo. Lo que pasa es que las presiones políticas lo marcan demasiado y eso distorsiona la votación. Seguramente la aprobación del proyecto no va a ir en la línea de lo que uno cree, sino en la presión que van a ejercer quienes tienen interés”.

Barrera sostuvo que “es superpopulista decir que bajando los supersueldos se van a solucionar los problemas, porque es completamente falso. El candidato que dice ‘voy a echar a todos los apitutados’ no está hablando en serio. Para reducir seis mil millones de dólares, habría que echar a la mitad de los policías, de los médicos o de los profesores. Es una cosa imposible”.

Explicación republicana del recorte fiscal

Uno de los momentos más álgidos del debate se produjo cuando el republicano José Meza apuntó a la falta de voluntad política para aplicar los informes técnicos que recomiendan reducciones similares a las planteadas por José Antonio Kast. Sin embargo, no logró precisar desde dónde se realizarían esos recortes.

“Es increíble que, estando cuatro años o más en el Congreso, no se haga un paneo de todas las instituciones que participan en la discusión del presupuesto. La Comisión de Gasto Público, convocada por el ministro de Hacienda, hizo treinta y ocho recomendaciones para reducir 4.500 millones de dólares. Ahí tengo yo 4.500 millones que no tengo que explicar, porque ya están explicados en ese informe”.

En ese contexto, aseguró que “nosotros, en la ley de presupuesto del año pasado, presentamos una indicación para reducir el endeudamiento público, que también es una forma de reducir el gasto. Lo hicimos en la partida del Tesoro Público. Le dijimos al ministro: no le vamos a decir dónde recortar, pero sí le ponemos una meta: tiene que recortar”.

“Con la creación de nuevos organismos lo primero que se hace son sueldos millonarios, y eso genera desconfianza en la ciudadanía (…) La fórmula está, lo que falta es aplicarla. Seguir con esta discusión es una quimera. Lo que hay que hacer es tomar el informe de la Comisión de Gasto Público y aplicarlo. Así de simple”.