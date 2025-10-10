;

Municipio de Santiago destituye a rectora del Instituto Nacional tras sumario administrativo por agresión a un estudiante

El procedimiento fue instruido luego de que un alumno fuera agredido por otros al interior de una sala. En sus descargos, la ahora ex autoridad del liceo acusó persecución política.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | X @Muni_Stgo

Agencia UNO

La Municipalidad de Santiago informó la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, por faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Esto en el marco de un sumario administrativo abierto en su contra el pasado 21 de agosto, luego de que un estudiante fuera atacado por un grupo de alumnos al interior de una sala, tras la difusión de una funa.

La investigación estableció que Carolina Vega no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad del afectado, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente lo ocurrido a la Dirección de Educación Municipal.

Carolina Vega acusa persecución política

El sumario determinó que estas acciones constituyen una infracción al artículo 8° de la Ley N°18.575 sobre Probidad Administrativa, que exige actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de la función pública.

Los descargos de la exrectora del Instituto Nacional incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las cuales fueron descartadas por la investigación, estableciéndose que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la agresión.

