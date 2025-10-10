;

Luto en el fútbol chileno: muere Jorge Puntarelli, exjugador de Santiago Wanderers, Everton y la UC

El otrora puntero derecho falleció a los 70 años.

Daniel Ramírez

Este jueves 9 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento del exjugador chileno, Jorge Puntarelli Encina, a sus 70 años.

La Agrupación de Futbolistas Oro y Cielo confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales. “Informamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo Sr. Jorge Puntarelli (Q.E.P.D). Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia. Descansa en paz, Jorge”, señalaron.

El otrora puntero derecho jugó en distintos clubes del país entre las décadas del 70 y 80. Comenzó su carrera en Unión San Felipe (1974-1975) y luego vistió las camisetas de Santiago Wanderers (1976-1977), Universidad Católica (1978-1979), Everton (1980-1983), Deportes Antofagasta (1983-1984), Iván Mallo de Villa Alemana (1985-1988) y Deportes Linares (1989).

Jorge Puntarelli ascendió con Everton a la Primera División, en 1982. También logró un ascenso con el club Iván Mallo, a la Segunda División, en 1986.

Informamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo Sr Jorge Puntarelli QEPD. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia. Descansa en paz Jorge 🙏😪

Publicado por Agrupación de Futbolistas Oro y Cielo por siempre de Viña del mar. en Jueves, 9 de octubre de 2025

