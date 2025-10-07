;

VIDEO. Las métricas no lo acompañaron: los tristes números de Nicolás Córdova al mando de Chile en el Mundial Sub 20

La Roja quedó fuera de la Copa del Mundo organizada por nuestro país tras ser goleado por México.

Gonzalo Miranda

Los números de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20

Los números de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20

Entrar por la ventana a los octavos de final, tiene sus repercusiones. Este martes, Chile fue humillado por México en el Mundial Sub 20 y se quedó fuera de la Copa del Mundo que organiza por estos días.

Solo por tarjetas amarillas, la Selección Chilena se metió entre los 16 mejores, pero dentro de la cancha, volvió a quedar demostrado que La Roja no tenía argumentos futbolísticos para pelear la opción del título.

Para colmo de Nicolás Córdova, los números que deja, o métricas como le gusta decir a él, lo catapultan a esa triste realidad: en cuatro partidos disputados, ganó uno y perdió tres.

Ante Nueva Zelanda ganó dramáticamente, luego perdió con Japón, con Egipto y ahora humillado ante México: en total, marcó cuatro goles y recibió nueve.

