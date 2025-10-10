Conmoción en Argentina: explosión en feria escolar deja más de 17 heridos y una niña en estado grave

Una feria de ciencias escolar en la ciudad argentina de Pergamino terminó en tragedia luego de que un experimento explotara de manera repentina, dejando más de diez heridos, entre ellos varios menores de edad.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en el Instituto Comercial Rancagua, durante la exhibición de un proyecto que simulaba la erupción de un volcán, según información de medios locales.

Hasta el momento, se reveló que una alumna sufrió graves lesiones oculares y podría perder un ojo, mientras que otros estudiantes presentaron quemaduras y cortes.

Al respecto, el municipio de Pergamino informó que los heridos fueron trasladados al hospital San José y que se inició una investigación para determinar si hubo negligencia en el manejo de los materiales.

“La prioridad ahora es la salud de los estudiantes y docentes afectados. Se están revisando los protocolos de seguridad en todos los establecimientos educativos”, indicó un vocero local.

Por otro lado, videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del accidente, que ocurrió cuando un profesor explicaba el proceso químico frente al público.