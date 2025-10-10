Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Perú que es más joven que Gabriel Boric, mandatario de Chile / Anadolu

Todavía no cumple 39 años, en julio asumió como presidente del Congreso y ahora, en octubre, es el nuevo (e inesperado) nuevo mandatario del Perú.

Desde este viernes, José Jerí Oré, congresista representante del departamento de Lima, es el nuevo presidente del Perú, luego de que el parlamento de ese país destituyera a Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”.

Fue investido como jefe de Estado hasta las próximas elecciones generales, que se celebran en abril de 2026.

Boluarte sucedió a Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, de quien que era su vicepresidenta. Ahora, Jerí llega al poder sin siquiera haber trabajado con alguno de los dos, algo que no es tan sorprendente en un país con tantos vaivenes de poder como Perú.

Jerí Oré nació el 13 de noviembre de 1986, en el distrito de Jesús María, en Lima. Es abogado egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas.

Forma parte de “Somos Perú”, un partido de derecha, desde 2014, organización política en la que ha ocupado diversos cargos desde primer vicepresidente hasta secretario nacional de Juventudes.

Denuncias de violación y controversias

La trayectoria del congresista José Jerí no está exenta de polémicas: está involucrado en una denuncia fiscal por presunta violación sexual, en agravio de una mujer cuya identidad se mantiene en reserva.

Según la denuncia, una mujer de 31 años habría sido agredida sexualmente mientras se encontraba inconsciente durante una reunión de fin de año en la localidad de Canta. Jerí negó su participación en los hechos denunciados, aunque admitió haber participado en la fiesta junto con amigos.

No es lo único: Jerí también enfrenta denuncias por desobediencia a la autoridad, coimas y presunto enriquecimiento ilícito.