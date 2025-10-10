James Gunn quería incluir a este querido personaje de Marvel Studios en el final de temporada de “Peacemaker” pero se vio frenado por esta razón

El Universo de DC (UDC) continúa expandiéndose en esta etapa inicial de su nueva era, con varios títulos y personajes que han sabido cautivar al público.

Una de las producciones más aclamadas, tanto de la época anterior como del renovado UDC es Peacemaker, serie protagonizada por John Cena bajo la dirección y escritura de James Gunn, jefe creativo de la franquicia.

Hay que recordar que su historia fue oficializada como canon de esta etapa, integrándose aún más con su segunda temporada, la cual llegó a su fin la noche del pasado jueves 9 de octubre.

Fueron varios lo momentos que marcaron la segunda tanda de episodios, pero sobre el final se barajó una idea que hubiera generado un gran revuelo.

Y es que el director quería incluir a un personaje muy querido del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con una aparición fugaz.

Se trataba nada más y nada menos que de Deadpool. Fue el propio Gunn quien se puso en contacto directo con Ryan Reynolds, quien mostró interés en la idea.

Sin embargo, expuso que existe una serie de obstáculos legales que van más allá de un tema creativo e hicieron prácticamente imposible que sucediera.

Según reveló James, el plan consistía en una escena donde los personajes descubrieran a Deadpool en una habitación, un guiño que representaría un cruce sin precedentes entre los universos de Marvel y DC.

Aunque quedó como un deseo no concretado, la revelación alimenta el entusiasmo de los fanáticos, quienes sueñan constantemente con ver colaboraciones entre personajes de ambas franquicias en el futuro.

En la misma línea, hay que recordar que en el sexto episodio hubo referencia directa a Spider-Man, donde Vigilante se encuentra con su otra versión y recrean el meme del arácnido.

Todos los episodios de Peacemaker (T.1 y T.2) se encuentran disponibles en HBO Max.