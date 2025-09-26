¿Se viene crossover? El llamativo guiño de “Peacemaker” a un icónico superhéroe de Marvel

El renovado Universo de DC (UDC) sigue avanzando y tomando forma poco a poco, con Peacemaker siendo uno de sus títulos que actualmente está siendo emitido.

La segunda temporada de la serie protagonizada por John Cena, difundida por HBO Max, ha sabido cautivar a los fanáticos y también encaja de buena forma en esta transición hacia la nueva etapa de la franquicia.

Pero además de su trama y la historia central, ha dado mucho de qué hablar con esos gestos y señales que forman parte de su esencia, haciendo notar la mano de James Gunn, tanto como director así como jefe de DC Studios.

Bajo este escenario, en el sexto episodio de la temporada 2, estrenado la noche del recién pasado jueves, se vivió un momento especial que hizo repercusión en toda la comunidad geek.

***ESTA NOTA PUEDE TENER SPOILERS***

Luego de que Vigilante, Emilia Harcourt, John Economos y Leota Adebayo viajaran hacia otra dimensión en búsqueda de Christopher Smith, se desató una serie de hechos inesperados que acomplejan al grupo.

En este contexto, Vigilante protagonizó una escena que no pasó desapercibida, haciendo un guiño a un icónico superhéroe de Marvel.

Al momento de encontrarse con su otra versión, ambos reaccionaron de buena forma y con cierto sentido del humor. En su encuentro, realizaron el gesto del famoso meme de Spider-Man y ambos, al percatarse, lo dijeron.

“¡El meme de Spider-Man!“, mencionaron emocionados. Con esto, se confirma de forma muy particular que Marvel existe y es canon dentro del UDC.

Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos en redes sociales no se hicieron esperar, con todos los espectadores tan asombrados como alegres por el suceso.

En la misma línea, en medio del regocijo de la comunidad, volvió a revivir la vieja y constante ilusión de ver un crossover entre DC Studios y Marvel Studios en la pantalla de forma ‘oficial’.

Gunn, creador y director de la serie, ha demostrado en varias ocasiones su aprecio por las referencias culturales y su habilidad para integrarlas de manera orgánica en sus producciones.

Este guiño a Spider-Man es un claro ejemplo de su estilo único, que combina humor, nostalgia y una profunda comprensión del medio.

Ahora solo queda esperar para ver si realmente surgen ideas prósperas a partir de esto, una posibilidad que también ha sido valorada por diversos actores de las dos franquicias.