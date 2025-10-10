Del meme a la realidad: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan divertida promoción de “La sustancia”

La sustancia se posicionó como una de las películas más comentadas y relevantes del último año, convirtiéndose en todo un fenómeno del cine.

Ahora, la aclamada historia llegó a HBO Max sin costo adicional, buscando seguir ampliando su éxito y llegar a una mayor cantidad de público.

Desde el servicio de streaming han trabajado en una campaña entusiasta para anunciar su estreno. Pero hubo un spot en particular que se robó todas las miradas.

Y es que María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a la Chilindrina en los programas de Chespirito, trabajó junto a Paola Montes de Oca, quien interpretó a la propia María Antonieta en Sin querer queriendo.

De esta manera, lo que en un comienzo circulaba en redes sociales como un simple meme y referencias cómicas, hoy se convirtió en realidad gracias al video promocional.

La plataforma utilizó sus RR. SS. para publicar un video que reúne a ambas actrices mexicanas en una historia divertida al estilo parodia del filme protagonizado por Demi Moore.

El clip comienza con De las Nieves recibiendo un misterioso paquete marcado con el número “504”. Dentro, encuentra una nota con la frase “Ustedes son una misma” y un activador, elemento clave que remite directamente a la trama de la película.

Al inyectarse el contenido, aparece Paola Montes de Oca, convertida en una versión más joven de ‘La Chilindrina’, repitiendo su rol en la serie biográfica.

“¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate!”, exclaman ambas al unísono antes de soltar su característica risa. La escena continúa con la veterana intérprete realizando una advertencia: “Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”, a lo que su contraparte responde con humor: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.

Ahora todo tiene sentido ¡María Antonieta y Paola son una misma! Pero cuidado con el balance, fíjate, fíjate, fíjate... La sustancia, ya disponible en HBO Max pic.twitter.com/vP325Q4bQU — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) October 10, 2025

La Sustancia, dirigida por la cineasta francesa Coralie Fargeat, es un thriller de terror corporal que examina la obsesión por la juventud y la belleza en la industria del entretenimiento.

La película sigue a Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una celebridad televisiva que acepta probar un suero capaz de crear una versión joven y “perfecta” de sí misma, Sue (Margaret Qualley).

El tratamiento promete rejuvenecer, pero exige un precio alto: ambas versiones deben turnarse una semana en el mismo cuerpo. Si una rompe el equilibrio, las consecuencias son grotescas e irreversibles.

Más allá del horror, la historia funciona como una potente metáfora sobre el edadismo, la presión estética y el culto a la perfección que consume a las mujeres dentro y fuera del espectáculo.

La película ya está disponible sin costo adicional en HBO Max.