Figura del Mundial Sub 20 se rinde ante una leyenda del fútbol chileno, pero lo confundió: “Me van a matar”

El volante de Estados Unidos, Benjamin Cremaschi, eligió a su jugador chileno favorito.

Con cinco goles y dos asistencias en cuatro partidos, el volante de Estados Unidos, Benjamin Cremaschi, es uno de los jugadores que más se ha destacado durante el desarrollo del Mundial Sub 20 en Chile.

El mediocampista fue clave en la clasificación de EEUU a los cuartos de final, ya que marcó dos tantos en el triunfo 3-0 de su equipo ante Italia.

Después del duelo contra los italianos, Cremaschi habló en la zona mixta del Estadio El Teniente de Rancagua y ahí fue consultado por su jugador chileno favorito. Rápidamente, pensó en Marcelo Salas, pero lo confundió con Iván Zamorano.

“Mi papá es de River Plate, así que siempre me nombró a Iván Zamorano, que jugó… No, es Salas, Salas, Salas. Perdón, me confundí. Me van a matar”, señaló el futbolista estadounidense-argentino en diálogo con AS.

“El ‘Matador’ Salas siempre fue un goleador con mucha potencia, él es un jugador muy importante”, agregó.

Además, Benjamin Cremaschi repartió elogios para Alexis Sánchez y Arturo Vidal. “De la época dorada de Chile, ambos son jugadores muy grandes. Yo me quedo con Alexis, me gusta mucho, además ahora la está rompiendo en el Sevilla”, concluyó.

