Festejan en Paraguay: Asunción es elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2031

La elección se llevó a cabo en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports, realizada en Santiago de Chile.

Asunción fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2031. La elección se llevó a cabo este viernes en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports, realizada en Santiago de Chile.

La capital de Paraguay ganó la elección por 28 votos contra 24 obtenidos por Río-Niterói (Brasil), que era la otra postulación que estaba en la lucha por obtener la sede.

Para la votación, participaron 40 de los 41 países que son miembros de Panam Sports. El único país ausente en la Asamblea fue Dominica.

Vale destacar que, este año, Asunción albergó los Juegos Panamericanos Junior, dejando una buena imagen en torno a lo que fue la organización y el desarrollo del evento multideportivo en tierras paraguayas.

“Estoy muy feliz. Nuestros sueños, gracias a Dios, con el apoyo de todos, se hacen realidad. Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, valoramos mucho el apoyo de la gente y no vamos a defraudarlos nunca. Le dedico este triunfo a todo el pueblo paraguayo y a todo el esfuerzo que hacen las Américas para salir adelante”, señaló un emocionado Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo.

Así las cosas, Lima recibirá los Juegos Panamericanos en 2027 y Paraguay hará lo propio en 2031.

