Contraloría detecta que Municipalidad de Calama usó más de $160 millones destinados a salud primaria en fiestas y celebraciones

La Contraloría General de la República detectó que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama destinó más de $160 millones de pesos, originalmente asignados a la atención primaria de salud, en fiestas, almuerzos y celebraciones entre 2021 y 2023.

Según el Informe Final N°273 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Antofagasta, parte de los recursos provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud —poco más de $134 millones— se usaron para financiar actividades no vinculadas con los fines de la ley N°19.378, que regula la atención primaria.

Entre los gastos observados figuran celebraciones del Día del Trabajador, Fiestas Patrias y una cena de aniversario de salud primaria en 2022, que costó más de $28 millones.

Se abrieron sumarios administrativos

Aunque la COMDES reintegró los montos cuestionados tras una observación previa de la CGR, el organismo detectó que los fondos restituidos provenían de una cuenta del área de educación, lo que constituye una nueva irregularidad.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría dispuso un reparo por $162,5 millones para recuperar los recursos y envió el caso al Ministerio Público.

Además, anunció la apertura de un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta, tras constatar una falta de control en la supervisión de la corporación. El servicio deberá informar el avance de la investigación en un plazo de 60 días hábiles.