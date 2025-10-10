;

Contraloría detecta que Municipalidad de Calama usó más de $160 millones destinados a salud primaria en fiestas y celebraciones

El organismo fiscalizador confirmó que los recursos del aporte per cápita del Minsal se destinaron a cenas y festejos, ordenando un reintegro y un sumario administrativo.

Martín Neut

Contraloría General de la República

Contraloría General de la República / Diego Martin

La Contraloría General de la República detectó que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama destinó más de $160 millones de pesos, originalmente asignados a la atención primaria de salud, en fiestas, almuerzos y celebraciones entre 2021 y 2023.

Según el Informe Final N°273 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Antofagasta, parte de los recursos provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud —poco más de $134 millones— se usaron para financiar actividades no vinculadas con los fines de la ley N°19.378, que regula la atención primaria.

Revisa también:

ADN

Entre los gastos observados figuran celebraciones del Día del Trabajador, Fiestas Patrias y una cena de aniversario de salud primaria en 2022, que costó más de $28 millones.

Se abrieron sumarios administrativos

Aunque la COMDES reintegró los montos cuestionados tras una observación previa de la CGR, el organismo detectó que los fondos restituidos provenían de una cuenta del área de educación, lo que constituye una nueva irregularidad.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría dispuso un reparo por $162,5 millones para recuperar los recursos y envió el caso al Ministerio Público.

Además, anunció la apertura de un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta, tras constatar una falta de control en la supervisión de la corporación. El servicio deberá informar el avance de la investigación en un plazo de 60 días hábiles.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad