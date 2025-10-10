Corte de Apelaciones rechaza recurso de amparo presentado por Daniel Jadue en el caso Farmacias Populares

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este viernes el recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien buscaba extender el plazo de investigación en su contra dentro del caso Farmacias Populares.

El Tercer Juzgado de Garantía ya había autorizado reabrir la causa por un periodo de 60 días, sin embargo, la defensa del exedil solicitó ampliar ese plazo para indagar un posible acuerdo entre los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso, que —según su tesis— habría perjudicado a Jadue.

Daniel Jadue enfrenta cargos por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El miércoles, su abogada Yessica Aguilera destacó que el tribunal “accedió a la solicitud de la defensa, estamos conformes, toda vez que era lo que pretendíamos, que se permitiera la reapertura para realizar diligencias precisas que se habían rechazado anteriormente”.

Además, añadió que “la defensa quiere despejar cualquier duda o antecedente que nos permita avalar nuestra teoría del caso”.

Respecto de los supuestos mensajes vinculados a Hermosilla, Aguilera agregó: “Desconocemos lo que hay en los chats del señor Hermosilla, por lo tanto, eso es lo que necesitamos saber, si hay algo que nos pueda servir para nuestra teoría del caso”.