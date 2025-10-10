¿Qué es el flash fogging? el fenómeno que provocó el fatal accidente en helicoptero de Sebastán Piñera

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concluyó que la falta de visibilidad desde la cabina —provocada por el fenómeno conocido como flash fogging— fue la causa del accidente que hundió en el lago Ranco, el 6 de febrero de 2024, el helicóptero Robinson R44 II pilotado por el expresidente Sebastián Piñera.

El hallazgo figura en el “Informe final de investigación accidente de aviación 2047-24”, de 71 páginas.

Según el reporte, las condiciones meteorológicas y el ambiente de temperatura y humedad dentro de la aeronave generaron una condensación súbita en la superficie interna que cegó la visión hacia el exterior. Esa pérdida de referencias visuales derivó en desorientación espacial del piloto y una maniobra de descenso inadvertida que terminó con el impacto contra el agua y el posterior hundimiento.

¿Qué es el flash fogging y por qué es peligroso en vuelo?

El flash fogging (empañado súbito) es una condensación instantánea en la cara interna del parabrisas y ventanillas de una aeronave. Ocurre cuando se combinan alta humedad dentro de la cabina con un enfriamiento rápido del vidrio: en milésimas de segundo, la superficie transparente se cubre de microgotas y la visibilidad exterior cae prácticamente a cero.

Cómo se desencadena

Cabina húmeda: respiración de los ocupantes, ropa mojada, lluvia reciente o calefacción elevan la humedad relativa interior.

respiración de los ocupantes, ropa mojada, lluvia reciente o calefacción elevan la humedad relativa interior. Cambio brusco de temperatura del vidrio: ingreso de aire más frío por ventilaciones, descenso rápido, o atravesar una masa de aire más fría.

ingreso de aire más frío por ventilaciones, descenso rápido, o atravesar una masa de aire más fría. Condensación súbita: el vapor de agua del interior se deposita como gotitas sobre el vidrio frío y lo “ciega” de inmediato.

Qué efectos provoca