;

¿Qué es el flash fogging? el fenómeno que provocó el fatal accidente en helicoptero de Sebastán Piñera

Una investigación de 71 páginas detalla que la condensación súbita en cabina provocó la maniobra de descenso inadvertida; tres pasajeros sobrevivieron.

Mario Vergara

¿Qué es el flash fogging? el fenómeno que provocó el fatal accidente en helicoptero de Sebastán Piñera

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concluyó que la falta de visibilidad desde la cabina —provocada por el fenómeno conocido como flash fogging— fue la causa del accidente que hundió en el lago Ranco, el 6 de febrero de 2024, el helicóptero Robinson R44 II pilotado por el expresidente Sebastián Piñera. 

El hallazgo figura en el “Informe final de investigación accidente de aviación 2047-24”, de 71 páginas.

Revisa también:

ADN

Según el reporte, las condiciones meteorológicas y el ambiente de temperatura y humedad dentro de la aeronave generaron una condensación súbita en la superficie interna que cegó la visión hacia el exterior. Esa pérdida de referencias visuales derivó en desorientación espacial del piloto y una maniobra de descenso inadvertida que terminó con el impacto contra el agua y el posterior hundimiento.

¿Qué es el flash fogging y por qué es peligroso en vuelo?

El flash fogging (empañado súbito) es una condensación instantánea en la cara interna del parabrisas y ventanillas de una aeronave. Ocurre cuando se combinan alta humedad dentro de la cabina con un enfriamiento rápido del vidrio: en milésimas de segundo, la superficie transparente se cubre de microgotas y la visibilidad exterior cae prácticamente a cero.

Cómo se desencadena

  • Cabina húmeda: respiración de los ocupantes, ropa mojada, lluvia reciente o calefacción elevan la humedad relativa interior.
  • Cambio brusco de temperatura del vidrio: ingreso de aire más frío por ventilaciones, descenso rápido, o atravesar una masa de aire más fría.
  • Condensación súbita: el vapor de agua del interior se deposita como gotitas sobre el vidrio frío y lo “ciega” de inmediato.

Qué efectos provoca

  • Pérdida total de referencias visuales externas.
  • Desorientación espacial del piloto y pérdida de conciencia situacional.
  • Maniobras involuntarias, como descensos inadvertidos, si no se transiciona a vuelo por instrumentos.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad