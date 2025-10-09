Una millonaria deuda y un feo desaire: la fuerte acusación contra Myriam Hernández por parte de su exmanager

Una seria acusación involucra a Myriam Hernández, luego de que su exmánager y productor Claudio Riquelme denunciara una deuda impaga por un concierto realizado en Calbuco, Región de Los Lagos.

El evento tuvo lugar en febrero de este año y fue organizado por el profesional, quien además fue clave en el inicio de la carrera internacional de la cantante.

Según fuentes a las que accedió La Hora, el productor aseguró que “hizo este negocio con el hijo de la cantante, Jorge Saint-Jean Hernández (Jorgito)”, pero que nunca recibió la comisión acordada, estimada en $5 millones. El hijo de la artista no habría respondido a los correos donde se detallaban los términos del acuerdo, situación que hasta ahora se mantiene sin respuesta.

Incluso, Riquelme habría modificado la fecha del show para no interferir con la presentación de Hernández en el Festival de Viña del Mar 2025, donde la intérprete obtuvo la Gaviota de Platino. Ante la falta de comunicación, el productor optó por contactar directamente a la artista mediante WhatsApp, pero tampoco obtuvo respuesta.

En uno de los mensajes enviados, fechado el 18 de agosto, Riquelme expresó: “Me da un poco de lata tener que escribirte, para ponerte al tanto de una situación que ocurrió durante el verano, por una actuación tuya para el municipio de Calbuco”.

El mensaje continúa: “Dicha actuación fue gestionada por mí, primero con Jorge (mánager), y luego con tu hijo. Acomodamos la fecha de acuerdo a tu conveniencia, y no perjudicara tu presentación en Viña. Por cierto, estuviste soberbia, espectacular”.

Más adelante, detalla: “Se acordó con tu hijo, una comisión del 10%. Además, ofrecí ayudar con parte de la logística (...) Luego de conectar a tu gente con la Municipalidad, nunca más se comunicaron conmigo, ni tu hijo, ni tu productor”.

El exmanager de la cantante cierra el texto señalando que, pese al tiempo transcurrido, aún espera que el hijo de Myriam Hernández “responda como corresponde”.