;

Tragedia en el boxeo: hijo del exboxeador Arturo Gatti muere en similares circunstancias

A los 17 años, Arturo Gatti Jr. fue hallado sin vida en México.

Carlos Madariaga

Tragedia en el boxeo: hijo del exboxeador Arturo Gatti muere en similares circunstancias

Tragedia en el boxeo: hijo del exboxeador Arturo Gatti muere en similares circunstancias / Cedida

Una trágica historia ha marcado en las últimas horas al mundo del boxeo, particularmente en torno a la familia de Arturo “Thunder” Gatti.

El patriarca de la familia tuvo una destacada trayectoria en el deporte de contacto, ganando el título mundial de la IBA en tres divisiones de peso diferentes.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, en 2009, Arturo Gatti fue encontrado muerto en un hotel de Pernambuco, en Brasil, donde estaba de vacaciones, en una situación que fue catalogada como suicidio.

Catorce años después, su hijo, Arturo Gatti Jr. repitió el trágico destino de su padre, pues fue hallado sin vida, apenas con 17 años de edad, en un departamento en México.

A los 12 años había comenzado a practicar el boxeo, pensando en ser profesional en la categoría superligero, cuestión que se vio truncada ante su partida.

“Con gran pesar tengo que decir... Descansa en paz, Arturo Gatti Jr, de 17 años, que fue encontrado ahorcado en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años”, confirmó al respecto Chuck Zito, exguardaespaldas y amigo de Arturo Gatti padre, en su cuenta de Instagram.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad