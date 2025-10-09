Tragedia en el boxeo: hijo del exboxeador Arturo Gatti muere en similares circunstancias / Cedida

Una trágica historia ha marcado en las últimas horas al mundo del boxeo, particularmente en torno a la familia de Arturo “Thunder” Gatti.

El patriarca de la familia tuvo una destacada trayectoria en el deporte de contacto, ganando el título mundial de la IBA en tres divisiones de peso diferentes.

Sin embargo, en 2009, Arturo Gatti fue encontrado muerto en un hotel de Pernambuco, en Brasil, donde estaba de vacaciones, en una situación que fue catalogada como suicidio.

Catorce años después, su hijo, Arturo Gatti Jr. repitió el trágico destino de su padre, pues fue hallado sin vida, apenas con 17 años de edad, en un departamento en México.

A los 12 años había comenzado a practicar el boxeo, pensando en ser profesional en la categoría superligero, cuestión que se vio truncada ante su partida.

“Con gran pesar tengo que decir... Descansa en paz, Arturo Gatti Jr, de 17 años, que fue encontrado ahorcado en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años”, confirmó al respecto Chuck Zito, exguardaespaldas y amigo de Arturo Gatti padre, en su cuenta de Instagram.