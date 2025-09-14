Terremoto en el deporte: muere excampeón mundial de boxeo a los 46 años / John Gichigi

Conmoción en el mundo del deporte. El boxeador británico y excampeón mundial Ricky Hatton murió a los 46 años.

“Agentes fueron llamados para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 a.m. de hoy, donde encontraron el cadáver de un hombre de 46 años“, dijo un vocero de la Policía de Greater Manchester.

“Actualmente, no se cree que existan circunstancias sospechosas”, precisó el comunicado.

A lo largo de su carrera, Hatton fue conocido como Hitman, uno de los luchadores británicos más conocidos de su generación.

De hecho, ganó títulos mundiales en las categorías de peso welter ligero y peso welter. Se enfretó a nombres como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Kostya Tszyu.

Si bien se retiró en el año 2012, tenía planes de volver al ring en diciembre para una pelea de exhibición en Dubai. Hace pocos días publicaba en sus redes sociales un video que mostraba su preparación en el gimnasio.

En años recientes habló abiertamente sobre sus batallas contra la depresión y el alcoholismo.