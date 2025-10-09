Tomás Barrios avanza a cuartos de final del Challenger de Cali y Matías Soto alcanza las semifinales en dobles

El tenis chileno continúa mostrando un gran nivel en Colombia y este jueves fue el turno de Tomás Barrios (137°), quien avanzó a los cuartos de final del Challenger de Cali.

El cuarto mejor tenista nacional confirmó su condición de favorito al título y derrotó sin mayores complicaciones al argentino Luciano Ambrogi (447°) por 6/4 y 6/2.

Ahora, el chillanejo deberá medirse ante el brasileño Mateus Alves (462°) en busca de un lugar en las semifinales del certamen.

Con su clasificación, ya son dos los chilenos entre los ocho mejores del torneo, luego de que Matías Soto (286°) venciera el miércoles a Juan Pablo Ficovich (147°) en octavos, el segundo jugador mejor ubicado del cuadro, solo por detrás de Barrios.

Además, el copiapino sigue en competencia en la modalidad de dobles junto al peruano Arklon Huertas del Pino, con quien este jueves avanzó a semifinales tras imponerse sobre la pareja conformada por el boliviano Boris Arias y Daniel Dutra da Silva, de Brasil.