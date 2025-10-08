Matías Soto da la sorpresa y elimina al segundo favorito del Challenger de Cali para meterse en cuartos de final / Twitter @Tenisinfo247

Siguen las buenas noticias para el tenis chileno desde Colombia, donde Matías Soto (286°) se metió en los cuartos de final del Challenger de Cali.

El copiapino se impuso al argentino Juan Pablo Ficovich (147°), segundo favorito del cuadro, solo superado por Tomás Barrios (137°).

Pese a la diferencia en el ranking ATP, Soto logró imponerse en sets corridos, ganando la primera manga en el tie-break y dominando claramente la segunda por 6-1.

Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final al boliviano Juan Carlos Prado (259°), en un duelo programado para este jueves 9 de octubre.

Además, Soto se prepara para debutar en el cuadro principal de dobles, donde buscará avanzar a octavos junto a su compañero, el peruano Arklon Huertas del Pino. La dupla enfrentará este miércoles a los sudamericanos Luis Brito (Brasil) y Courtney John (Zimbabue).