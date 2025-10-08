Matías Soto da la sorpresa y elimina al segundo favorito del Challenger de Cali para meterse en cuartos de final
El tenista chileno también sigue en competencia en los dobles del certamen.
Siguen las buenas noticias para el tenis chileno desde Colombia, donde Matías Soto (286°) se metió en los cuartos de final del Challenger de Cali.
El copiapino se impuso al argentino Juan Pablo Ficovich (147°), segundo favorito del cuadro, solo superado por Tomás Barrios (137°).
Pese a la diferencia en el ranking ATP, Soto logró imponerse en sets corridos, ganando la primera manga en el tie-break y dominando claramente la segunda por 6-1.
Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final al boliviano Juan Carlos Prado (259°), en un duelo programado para este jueves 9 de octubre.
Además, Soto se prepara para debutar en el cuadro principal de dobles, donde buscará avanzar a octavos junto a su compañero, el peruano Arklon Huertas del Pino. La dupla enfrentará este miércoles a los sudamericanos Luis Brito (Brasil) y Courtney John (Zimbabue).
