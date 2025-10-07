;

VIDEO. Pese a sufrir problemas físicos: Djokovic logra notable triunfo ante Munar y sigue en carrera en el Masters de Shanghái

El exnúmero uno del mundo avanzó a cuartos de final y enfrentará a un tenista que genera rechazo en Chile.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Novak Djokovic (5°) sigue en carrera en el Masters 1.000 de Shanghái. Este martes, el exnúmero uno del mundo derrotó al español Jaume Munar (41°) por los octavos de final del torneo asiático.

En varios momentos del partido, el serbio de 38 años se vio complicado por dolencias en su pierna izquierda. Por lo mismo, recibió atención médica y en más de una ocasión hizo gestos de dolor, además de mostrarse agotado.

Sin embargo, “Nole” logró superar los problemas físicos para vencer al hispano por tres sets de 6-3, 5-7 y 5-2, en un duelo que duró dos horas y 42 minutos.

De esta manera, Novak Djokovic inscribió su nombre en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái y ahora enfrentará al belga Zizou Bergs (44°), tenista que genera rechazo en Chile, ya que en febrero pasado agredió a Cristian Garin jugando Copa Davis.

