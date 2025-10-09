Siguen las malas para Chile: se confirma la tercera baja de La Roja para el amistoso ante Perú de este viernes

No paran de llegar malas noticias para La Roja de cara al amistoso contra Perú este viernes en La Florida.

Si ayer se habían confirmado las bajas de Iván Román y Lucas Assadi, hoy se sumó una nueva para Sebastián Miranda.

Alexander Aravena debió abandonar la concentración por molestias musculares en los aductores y se convirtió en el tercer desafectado de La Roja.

Si bien para reemplazar a Román y Assadi fueron llamados de emergencia Agustín Arce, Ian Garguez y Lautaro Millán, por el corto plazo disponible, Aravena no será reemplazado.