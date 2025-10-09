Este viernes 10 de octubre, Chile se enfrentará a Perú en un partido amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde el encargado de asumir la dirección técnica de La Roja será Sebastián Miranda, quien también se hizo cargo de responder las preguntas de la prensa en conferencia, refiriéndose a la semana de trabajo con los seleccionados.

“Se han generado situaciones muy cómodas. Tener a la Sub 17 con la adulta ha generado un vínculo. Es una experiencia muy enriquecedora para los jugadores y que nos va a servir mucho para el Mundial que estamos preparando”, comenzó diciendo el ex DT de la U.

Sobre la condición de reemplazar de manera interina a Nicolás Córdova, explicó: “Cuando se tomó este proyecto de selecciones juveniles que está encabezado por Nicolás y me invitaron a participar, siempre se habló de que no existiría un entrenador para una categoría en específico, sino que íbamos a apoyarnos entre todos y crear una metodología de trabajo”.

“Para mí es un orgullo personal estar sentado aquí y poder dirigir el partido de mañana, el cual se enmarca dentro de un proyecto que busca preparar jugadores para el Mundial 2030, con una Copa América entremedio”, agregó.

Además, se refirió a una posible convocatoria de Alexis Sánchez: “Nosotros no le cerramos las puertas a nadie. En la nómina anterior que hicimos, Alexis no tenía esa continuidad en el Sevilla. Ojalá pueda mantener este rendimiento, y si en algún momento el técnico decide nominarlo, no tenemos duda de que siempre ha sido un jugador competitivo”, afirmó.

El análisis de Sebastián Miranda sobre La Roja en el Mundial Sub 20

“Creo que el hecho de tener dos selecciones que en un mismo año participen en un Mundial es positivo. El día de mañana eso significará que tenemos jugadores mejor preparados para la selección adulta, que es el fondo de este proyecto”, señaló el entrenador.

Al ser consultado sobre las famosas “métricas” de Nicolás Córdova, respondió: “Las críticas son parte de nuestra profesión. Intento no leer tanto y enfocarnos en el trabajo, pero nuestro objetivo es poder repetir esta experiencia muchas veces más. Ojalá que las próximas Sub 20 vuelvan a clasificar a un Mundial, que no sea una casualidad”.

“Todos podemos analizar un partido. Ustedes tendrán sus parámetros y nosotros los nuestros, pero lo más importante es que el equipo mejore. Si tú tienes un punto distinto al mío, es respetable, pero nosotros hacemos un análisis profundo desde lo táctico, técnico y físico”, sentenció Miranda.