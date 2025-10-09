;

“Contra Chile no hay amistosos y más en el momento en el que estamos... Necesitamos darnos una alegría”

“Hay muchos chicos nuevos, los veo con muchas ganas y hambre de querer lograr cosas”, declaró el defensor peruano, Miguel Araujo, en la previa del amistoso ante La Roja en La Florida.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El defensa de la selección de Perú, Miguel Araujo, adelantó el amistoso de este viernes frente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida y dejó una picante respuesta en torno a la rivalidad histórica de los del Rimac con La Roja.

“Es un partido amistoso, sí, pero es contra Chile y contra ellos no hay amistosos, más en el momento en el que estamos. Necesitamos ganar, darnos una alegría, dar un buen fútbol para poder estar anímicamente bien y recuperarnos de esta etapa”, declaró el futbolista de Sporting Cristal ante los medios peruanos.

Luego, se refirió a los nuevos jugadores convocados a la selección peruana y señaló que “hay muchos chicos nuevos, nuevos rostros. Los veo con muchas ganas y esa hambre de querer lograr cosas”.

“Ellos deben de traer eso, la pasión, la humildad, las ganas, el sacrificio. Todos esos componentes hacen que una selección se arme un equipo, un equipo se arme una familia y la verdad eso es lo que tratamos de hacer los más grandes”, agregó.

En esa misma línea, Araujo apuntó que “nosotros también hemos sido chicos en algún momento y los más grandes nos han recibido de buena manera, nos han hecho sentir como familia y nosotros estamos haciendo lo mismo. Ellos son nuevos, pero la selección está abierta para todos”.

