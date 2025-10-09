;

VIDEO. Registro clave en fatal atropello: pese a señales con celulares y balizas, conductor ebrio mató a cuatro personas

Testigos agitaron celulares y una ambulancia mantenía balizas encendidas. Fiscalías formalizó por 10 delitos y el tribunal decretó prisión preventiva.

Mario Vergara

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó prisión preventiva para el conductor que, en estado de ebriedad, atropelló a un grupo de personas que asistía a los ocupantes de un vehículo accidentado en la Autopista Troncal Sur (Ruta 60-CH), a la altura del kilómetro 89, la madrugada del domingo. El hecho dejó cuatro fallecidos y una persona lesionada.

El caso dio un giro brutal con las imágenes exhibidas en la formalización: un video publicado por T13 muestra a varios automovilistas y a personal que había detenido su marcha agitando las manos y haciendo señales luminosas con sus teléfonos para advertir del siniestro en la Autopista Troncal Sur. Aun así, la camioneta roja conducida por el imputado jamás redujo la velocidad y terminó arrollando a quienes asistían a la emergencia.

Según la Fiscalía, antes del impacto ya había balizas de una ambulancia encendidas, vehículos orillados y, al menos, veinte automóviles que pasaron lentamente por el lugar. En el registro se aprecia cómo los presentes intentan desesperadamente alertar al conductor; segundos después, la camioneta entra a alta velocidad en la zona y embiste a la pareja de pololos y a los padres de la joven, provocando cuatro muertes y dejando heridos.

El examen respiratorio practicado tras la detención arrojó 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre. Con esos antecedentes —y especialmente por el valor probatorio de las imágenes— el Ministerio Público formalizó por 10 delitos: cuatro de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, tres con resultado de lesiones y tres con resultado de daños.

El Tribunal de Garantía de Villa Alemana decretó prisión preventiva, al estimar que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. La investigación quedó con plazo fijado por el juzgado, y de ser condenado por todos los cargos, el acusado arriesga penas que, sumadas, podrían bordear los 40 años de cárcel.

