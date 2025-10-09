Más de 64 mil chilenos han invertido el orden de sus apellidos: conoce los pasos, requisitos y costos asociados

Desde la entrada en vigencia de la Ley 21.334 en enero de 2022, las personas mayores de edad en Chile tienen la opción de modificar el orden de sus apellidos si lo desean.

Asimismo, para los padres también existe la facultad de definir el orden al inscribir a su primer hijo o hija en común, siendo una medida que ha dado mucho de qué hablar en cualquier de sus formas.

Pero uno de los datos más llamativos es que ha sido un trámite muy solicitado por la ciudadanía. De manera concreta, al día de hoy se registran más de 64.225 solicitudes.

Los registros del Servicio de Registro Civil indican que en el primer año de vigencia de la norma, 26.046 adultos concretaron el cambio. En 2023, la cifra fue de 13.468, y en 2024 se sumaron 15.602 casos. En lo que va de 2025 ya se contabilizan 9.109 solicitudes adicionales.

El procedimiento comienza en línea, a través del portal de ChileAtiende. Allí se debe reservar una cita usando la Clave Única, ingresando al módulo “Rectificaciones – Cambio Orden Apellidos”.

El solicitante elige región, oficina, fecha y hora, y proporciona su correo electrónico y número de celular. Tras confirmar la reserva, debe asistir presencialmente al Registro Civil seleccionado con su documentación.

El trámite está disponible para quienes sean mayores de 18 años y cuenten con cédula de identidad vigente. Dependiendo de si tienen hijos o no, los formularios exigidos son:

Si no tiene hijos o tiene hijos menores de 14 años: Formulario C7

Si tiene hijos entre 14 y 18 años: extra al C7 debe presentar Formulario C8, con el consentimiento del hijo o hija adolescente.

Una vez presentada la solicitud, el Registro Civil tiene un plazo aproximado de 45 días hábiles para emitir una decisión.

¿Tiene algún valor?

El trámite en sí no tiene costo.Sin embargo, los solicitantes deben hacerse cargo de ciertos gastos derivados relacionados a la actualización de documentos.

Cédula de identidad nueva: $3.820

Pasaporte: $69.660

Publicación en Diario Oficial (adulto sin hijos): $5.100

Publicación en Diario Oficial (adulto con hijos): $7.600

*La publicación obligatoria en el Diario Oficial es un requisito legal para que la rectificación surta efecto.

Cambio sobre los hijos y el apellido transmisible

La ley contempla que si el solicitante tiene hijos menores de 14 años, el nuevo orden de apellidos también se aplicará a ellos. En cambio, si hay hijos entre 14 y 18 años, será necesario su consentimiento formal mediante declaración escrita ante el Registro Civil.

Un aspecto clave de la norma es que este cambio solo puede solicitarse una vez.