“¿Por qué gana eso?”: sueldo de parvularia desalojada de Toma Dignidad causa indignación en redes

El caso evidenció las dificultades que enfrentan familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna.

Javiera Rivera

Toma Dignidad

Durante la mañana de este jueves se realizó el desalojo de la Toma Dignidad, en la comuna de La Florida, donde Carabineros y personal municipal notificaron a cerca de 190 familias que residían en el lugar.

En medio del operativo, una entrevista emitida por CHV Noticias generó amplia repercusión por el testimonio de una joven técnica en párvulos que explicó las razones que la llevaron a vivir en el terreno.

Gano 400 mil pesos y soy técnica en párvulos. Mi pareja trabaja en construcción, pero no nos alcanza para comprar una casa”, comentó la mujer al programa Contigo en la Mañana, de CHV.

La joven, que vivía en el lugar junto a su pareja y su hijo de cuatro años desde hace cinco, relató que no pueden acceder al arriendo formal debido a los altos costos.

“Para arrendar una casa me piden el mes de garantía y el mes de arriendo. Necesito entre 800 y 900 mil pesos. No queremos nada regalado, pero sí una solución”, señaló.

“¿Por qué gana menos del sueldo mínimo?”

El testimonio llamó la atención del conductor Julio César Rodríguez, quien, desde el estudio, preguntó: “¿Por qué ella gana menos del sueldo mínimo si es técnica en párvulos?”.

La consulta desató debate en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron los bajos sueldos en la educación inicial y la precariedad laboral que enfrentan muchas trabajadoras del sector.

