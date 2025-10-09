El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un incendio de gran magnitud se desató la tarde de este jueves en la toma Dignidad de La Florida, región Metropolitana, en medio del proceso de desalojo y demolición del campamento.

La emergencia comenzó en el sector de Los Recuerdos con Los Jazmines, generando alarma entre las familias que aún residen en el lugar.

La rapidez con que se propagaron las llamas obligó a declarar una Segunda Alarma de Incendio. Al menos 10 compañías de Bomberos trabajan en el lugar, con apoyo de Carabineros y carros lanzaaguas, tras la llegada inicial de unidades desde Ñuñoa.

En estos momentos nos encontramos trabajando en 1° alarma de incendio en la comuna de La Florida por fuego en toma "Dignidad".



8 compañías se dirigentes al lugar. pic.twitter.com/rjbh7dt0ka — Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa (@BomberosNunoa) October 9, 2025

Vecinos y vecinas, muchos con niños y niñas, debieron evacuar por sus propios medios, intentando rescatar las pocas pertenencias que lograron llevar consigo.

Según relató una residente a Radio ADN: “Esta no es la forma, decían que nos querían cortar el agua y esas no son las formas. Le agradezco al señor de Aguas Andinas que nos ayudó”.