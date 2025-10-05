;

VIDEO. Sinner se retira en Shanghai por lesión y alcanza un inédito registro negativo en torneos Masters 1000

El número dos del mundo no pudo recuperarse de molestias musculares, situación que lo aleja de la pelea por recuperar la cima del escalafón planetario.

Carlos Madariaga

En un desarrollo absolutamente inesperado respecto al desarrollo del Masters 1000 de Shanghai, el máximo favorito al título, Jannik Sinner quedó rápidamente fuera de carrera.

Ante la deserción de Carlos Alcaraz, el italiano era el postulante principal a la corona, donde ya había ganado el año pasado.

Sin embargo, en plena disputa del tercer set ante el neerlandés Tallon Griekspoor, Jannik Sinner sufrió calambres y una fuerte molestia muscular.

De hecho, el ganador del Australian Open y Wimbledon este año apenas podía caminar, tras lo cual optó por retirarse en la tercera ronda del torneo asiático cuando caía por 7/6, 5/7 y 3/2.

Así las cosas, Jannik Sinner no puede finalizar un Masters 1000 por segundo torneo consecutivo, recordando que se retiró en la final de Cincinnati, algo que jamás había ocurrido por parte de ningún campeón defensor de este tipo de torneos.

Para peor, al no revalidar su título en Shanghai, se alejará ya a 1.340 puntos de Carlos Alcaraz en el primer puesto del ranking ATP, cuestión que parece dejarlo ya definitivamente fuera de carrera por recuperar el cetro de acá al resto de la temporada.

