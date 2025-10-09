;

Pareja de Eduardo Villanueva publica mensaje de apoyo para el portero de Colo Colo tras sus errores ante Puerto Montt

Krishna Allende, jugadora de Unión Española, salió en defensa del arquero albo, quien tuvo una amarga noche en el Estadio Chinquihue.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Eduardo Villanueva, arquero de Colo Colo, no tuvo su mejor noche en la derrota del “Cacique” ante Deportes Puerto Montt, duelo amistoso que se disputó este miércoles en el Estadio Chinquihue.

ADN

El guardameta de 20 años cometió dos errores que fueron claves para que el cuadro sureño ganara el partido por 2-1.

Luego del encuentro, el portero albo recibió un mensaje de apoyo por parte de su pareja, Krishna Allende, actual jugadora de Unión Española.

La futbolista del cuadro “hispano” publicó una historia en Instagram con la foto de Eduardo Villanueva, y escribió: “Valiente, fuerte y grande. ¡Siempre!”.

ADN

Historia de Instagram de Krishna Allende

