Marcelino Núñez explica su polémico fichaje en Inglaterra y envía claro mensaje: “Si volviera a Chile...”

El volante chileno abordó las razones que lo llevaron a dejar el Norwich City para fichar por su archirrival, Ipswich Town.

Marcelino Núñez protagonizó uno de los fichajes más polémicos del último mercado en Inglaterra. Luego de tres años en el Norwich City, el volante chileno dejó la institución y fue transferido a su archirrival, Ipswich Town, que también milita en la Championship.

La operación se produjo a cambio de 12 millones de euros, siendo una de las ventas más caras en la historia de la segunda categoría británica. Ahora, el formado en la UC se refirió al tema por primera vez y explicó las razones que lo llevaron a cambiar de equipo.

“Creo que lo entiendo, pero no soy de Inglaterra. Soy de Chile... Si volviera a mi país y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente”, sostuvo en diálogo con Evening News.

Sobre los motivos de su polémico traspaso, Núñez señaló que “si un equipo viene, quiere ganar cosas y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, entonces voy a aprovecharla”.

“Soy un jugador con ganas de seguir mejorando y me gustó el proyecto de este club. El Norwich no me podía ofrecer la misma oportunidad. A veces hay que arriesgarse. El Ipswich me hizo una gran oferta. Quiero jugar en la Premier League y espero que jugar en Ipswich me dé esa oportunidad”, agregó.

Por último, el seleccionado nacional abordó su adaptación al fútbol inglés. “Llegar a Inglaterra fue un gran cambio, pero me adapté rápidamente. Llegué con la mentalidad de demostrar mi talento y ganarme un puesto en el once inicial, aunque muchas veces fue difícil estar lejos de casa”, reconoció.

