Detienen a mujer durante desalojo y demolición de la toma “Dignidad” en La Florida

Las labores de demolición comenzaron este jueves y se extenderán durante la jornada.

Cristóbal Álvarez

9 de octubre de 2025/LA FLORIDA Personal de Enel comienza a desconectar el suministro eléctrico, durante el desalojo de la toma "Dignidad" en la comuna de La Florida. FOTO: AGENCIAUNO

9 de octubre de 2025/LA FLORIDA Personal de Enel comienza a desconectar el suministro eléctrico, durante el desalojo de la toma "Dignidad" en la comuna de La Florida. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno

Durante este jueves, Carabineros detuvo a una mujer que se encontraba realizando desórdenes en medio del desalojo y demolición de la toma “Dignidad”, en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

En concreto, el ataque fue en medio del operativo que la Municipalidad de La Florida, junto a Carabineros, inició para concretar el desalojo, proceso que se venía preparando desde diciembre de 2024 junto al Serviu y la Delegación Presidencial.

En ese contexto, un grupo de manifestantes y habitantes de la toma generó una serie de desórdenes. Fue entonces cuando la mujer habría comenzado a lanzar objetos contundentes hacia las personas que trabajaban en el lugar.

Según Carabineros, la mujer fue detenida tras ser sorprendida lanzando piedras hacia el personal de la maquinaria que realizaba el retiro de materiales en el proceso de demolición.

Por ahora, las labores continúan en el sector, donde la maquinaria ha demolido una gran cantidad de estructuras. En las próximas horas comenzará también el retiro de escombros.

En total, 194 familias —631 personas— deberán abandonar el terreno, de las cuales 52 se acogieron al subsidio de arriendo por un año. Además, se habilitó un albergue donde las personas podrán refugiarse mientras regularizan su situación habitacional.

9 de octubre de 2025/LA FLORIDA Una mujer es detenida por Catabineros durante el desalojo de la toma "Dignidad" en la comuna de La Florida. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno

