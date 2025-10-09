;

Desde enfermedades cardíacas hasta insomnio: estos los riesgos de madrugar, según expertos

Los expertos alertan que levantarse a las 5:00 a.m. no siempre es sinónimo de productividad.

Javiera Rivera

Desde enfermedades cardíacas hasta insomnio: estos los riesgos de madrugar, según expertos

Desde enfermedades cardíacas hasta insomnio: estos los riesgos de madrugar, según expertos

Cada vez más personas siguen la tendencia de levantarse antes del amanecer para “aprovechar el día”. Sin embargo, forzar al cuerpo a despertar tan temprano puede generar efectos negativos en la salud,

Según advierten especialistas de Clínica Indisa, el sueño es una necesidad biológica fundamental. Por ello, interrumpir los ciclos naturales de descanso puede tener consecuencias graves a largo plazo.

La Dra. Paula Contreras, neuróloga y experta en medicina del sueño explicó que esto sucede porque “nuestro cuerpo funciona con un ritmo circadiano, un reloj interno que regula la temperatura corporal, las hormonas y los ciclos de sueño y vigilia”.

Si ese ritmo se altera de forma constante, el organismo comienza a mostrar signos de agotamiento:

  • Fatiga crónica.
  • Problemas de concentración.
  • Cambios de ánimo.
  • Aumento del riesgo de enfermedades cardíacas y metabólicas.

“El cuerpo necesita un orden natural. Despertar artificialmente muy temprano o dormir poco altera procesos esenciales”, advierte la especialista.

Por otro lado, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el trabajo nocturno prolongado puede ser potencialmente cancerígeno.

Esto se debe a la reducción de la melatonina, hormona clave que regula el sueño y ayuda a proteger las células.

Los trabajadores nocturnos tienen mayor incidencia de cáncer de mama y próstata, justamente por la disrupción del sueño”, explica Contreras

