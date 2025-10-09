;

CyberMonday 2025 bate récord histórico: ventas superan los US$450 millones y 4,4 millones de compras

El ticket promedio subió a $99 mil; retail, viajes y supermercados lideraron el gasto, y la logística cuadruplicó sus despachos.

Mario Vergara

El CyberMonday 2025 cerró como la mayor edición desde que existe el evento en Chile, con ventas por alrededor de US$450 millones (unos $430 mil millones) y 4,4 millones de transacciones en tres días. El ticket promedio llegó a $99.000 y se vendieron más de 10 millones de productos, confirmando el buen momento del comercio electrónico local.

En la distribución por rubros, las tiendas por departamento concentraron cerca de un tercio de los montos, seguidas por turismo/viajes (aprox. 25%) y supermercados (en torno al 10%). El lunes reunió el 39% de las operaciones, mientras que el miércoles consolidó casi un tercio del total en montos, mostrando un pulso sostenido del consumo a lo largo de la campaña.

La logística también marcó un hito: la última milla cuadruplicó su movimiento habitual. Una parte relevante de las compras ya fue entregada y el resto avanza en procesos de distribución, con niveles de cumplimiento que mantienen a raya los tiempos de despacho pese al salto en la demanda, según la Cámara de Comercio de Santiago.

¿Quiénes compraron? Mayoritariamente mujeres (59%), con fuerte presencia del segmento de 25 a 34 años y de la Región Metropolitana. Al realizarse íntegramente en octubre, el evento apunta a empujar las cifras del comercio de ese mes y refuerza el lugar del e-commerce como motor del consumo, de cara al último trimestre del año.

