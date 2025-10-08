Chile es el país con mayor riqueza financiera en Latinoamérica: este es su sorprendente puesto a nivel mundial

El Allianz Global Wealth Report 2025 ubicó a Chile como el país con mayor riqueza financiera de Latinoamérica durante 2024, destacando su alto nivel de activos por habitante y su estabilidad en el contexto regional.

El estudio, que analizó a 57 países que concentran el 91% del PIB mundial y el 72% de la población, situó a Chile en el puesto 34 del ranking global , con 18.730 euros per cápita en activos financieros netos.

La cifra ubicó al país muy por encima de las principales economías latinoamericanas, como México (9.100 euros), Brasil (8.070) y Colombia (4.650).

En ese contexto, a nivel global, también superó a naciones como Polonia (15.970 euros), Sudáfrica (11.190) e India (2.400).

El listado fue encabezado por Estados Unidos, con 311.000 euros per cápita, seguido por Suiza (268.860) y Singapur (197.460), consolidando a estas economías como las de mayor concentración de riqueza financiera en el planeta.