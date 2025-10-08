Chile es el país con mayor riqueza financiera en Latinoamérica: este es su sorprendente puesto a nivel mundial
Según Allianz Global Wealth Report 2025, superó a México, Brasil, Colombia y a economías fuera de la región como Polonia y Sudáfrica.
El Allianz Global Wealth Report 2025 ubicó a Chile como el país con mayor riqueza financiera de Latinoamérica durante 2024, destacando su alto nivel de activos por habitante y su estabilidad en el contexto regional.
El estudio, que analizó a 57 países que concentran el 91% del PIB mundial y el 72% de la población, situó a Chile en el puesto 34 del ranking global, con 18.730 euros per cápita en activos financieros netos.
La cifra ubicó al país muy por encima de las principales economías latinoamericanas, como México (9.100 euros), Brasil (8.070) y Colombia (4.650).
En ese contexto, a nivel global, también superó a naciones como Polonia (15.970 euros), Sudáfrica (11.190) e India (2.400).
El listado fue encabezado por Estados Unidos, con 311.000 euros per cápita, seguido por Suiza (268.860) y Singapur (197.460), consolidando a estas economías como las de mayor concentración de riqueza financiera en el planeta.
