IPC responde a las expectativas y presenta variación de 0,4% en septiembre: pan y tomates son los que más subieron

Durante esta jornada, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre.

El informe reveló que durante el presente mes, el costo de la vida presentó una variación de 0,4% en Chile, en línea con las expectativas del mercado.

En detalle, la inflación acumula un 3,3% en el año y 4,4% a doce meses, donde destacaron las alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas; recreación, deportes y cultura; y la disminución de la división de información y comunicación.

Inflación en septiembre

Entre las divisiones que registraron alzas en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%) con 0,185 puntos porcentuales (pp.), y recreación, deportes y cultura (1,3%).

En el primer ítem, el alza más importante estuvo en hortalizas, legumbres y tubérculos (3,7%) que incidió 0,079pp., mientras que pan, cereales, harinas y pastas (1,3%) contribuyó con 0,055pp.

En recreación, deportes y cultura, se consignaron alzas mensuales en 8 de sus 14 clases. La más importante fue paquetes turísticos (6,4%) que aportó 0,024pp., seguida de juegos, juguetes y artículos para celebraciones (5,1%), con 0,019pp.

Finalmente, tomates (19%), alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,8%), pan (1,7%), y transporte en bus interurbano (12,8%) destacan entre lo que más subió de precio.