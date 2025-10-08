Salen a la luz las primeras imágenes del nuevo Albus Dumbledore en la esperada serie de HBO

La nueva serie de Harry Potter, que marca un nuevo comienzo dejando atrás las películas, sigue en etapa de grabaciones y durante las últimas horas se filtró un primer vistazo a Albus Dumbledore.

Hay que recordar que el carismático personaje, muy importante en la trama, será interpretado por John Lithgow, a quien ya se le vio caracterizado con su particular apariencia.

El actor estadounidense, de 79 años, fue uno de los fichajes más comentados desde que se anunció el proyecto y generaba altas expectativas por ver su interpretación.

Lithgow, con una extensa trayectoria que incluye seis premios Emmy y dos nominaciones al Oscar, asume ahora el desafío de interpretar a uno de los personajes más queridos del universo mágico.

En las imágenes, tomadas durante una jornada de rodaje en Reino Unido, se puede ver al actor vestido con una larga túnica oscura, gafas pequeñas y la característica barba blanca, además del cabello recogido en una coleta.

Su aspecto recuerda al que describen los libros y al que inmortalizaron en el cine Richard Harris y Michael Gambon, ambos fallecidos.

Pero lo que más ha llamado la atención entre los fanáticos es el escenario donde fue visto el personaje: una playa.

Este detalle ha despertado toda clase de teorías, ya que Dumbledore no aparece en un entorno así en Harry Potter y la piedra filosofal, el libro en el que se basará la primera temporada.

We’ve got more photos of Albus Dumbledore on set for you. 🤩 pic.twitter.com/yNNi93YHpm — Harry Potter News (@HPMoviesNews) October 8, 2025

Algunos seguidores especulan que podría tratarse de una escena completamente nueva, añadida para ampliar la historia o introducir elementos que conecten con entregas posteriores. Otros creen que podría pertenecer a una futura temporada ya en desarrollo.

La serie de HBO, que actualmente continúa su rodaje, contará con ocho episodios en su primera entrega.

Su objetivo, según adelantó la compañía, es ofrecer una visión más detallada de los personajes y tramas que en las películas quedaron en segundo plano.

De momento, el equipo ha logrado mantener en secreto buena parte de la producción, pero estas filtraciones confirman que el proyecto avanza a paso firme.

Aunque ni HBO ni Lithgow se han pronunciado sobre las imágenes, los fans ya celebran en redes lo que consideran una caracterización “digna y respetuosa” del icónico mago.