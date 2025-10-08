Guillermo Coppola, figura icónica del fútbol argentino e histórico representante de Diego Armando Maradona, conversó este miércoles con Los Tenores en el marco de su visita a Chile por el Mundial Sub 20 y analizó el complejo momento que atraviesa La Roja, colista de las últimas Eliminatorias y fuera de la Copa del Mundo 2026.

“Fútbol es fútbol. Cuando se te da un resultado, eres el más grande y cuando no se te da, eres el peor. Ni eres el más grande cuando se te da, ni eres el peor cuando no se te da", declaró al inicio de la conversación.

“Qué te quiero decir con esto... Lamentablemente en el Mundial, Chile está afuera. Y estuvo el profe (Ricardo) Gareca, a quien yo quiero y respeto muchísimo. Un gran amigo, además, y lo sufre”, agregó.

En esa línea, Coppola reveló un desconocido diálogo que sostuvo con el exentrenador de la selección chilena. “Hablé con él en la noche de ayer, justo para hacerle una consulta sobre Chile y sobre un jugador de Chile. Y todavía lo está sufriendo”, contó.

“Vos me decís, ¿podría haber hecho más? Tal vez sí. Pero a veces no se te dan los resultados. A él le fue bien en Perú, un penal lo dejó afuera de una segunda posibilidad de estar en el Mundial. Pero la tristeza más grande es que Chile no está“, añadió.

Guillermo Coppola y su respaldo a Carlos Palacios

Por otro lado, el histórico representante de Maradona se refirió a la actualidad de Boca Juniors y evaluó el rendimiento del volante chileno en el cuadro xeneize. “Palacios está en una institución pesada, en esa Bombonera que prácticamente tienes a la gente sobre el hombro. Pero él desinhibido va y va. Es como que, sin faltar el respeto, lo toma con naturalidad. Y va a andar, todavía no dio todo su potencial", aseguró.

Además, tuvo palabras para Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un delicado momento de salud. “Vivimos en la capital a 150 metros. Tomamos café en la esquina de nuestras viviendas con mucha frecuencia. Desde que agarró Boca nos saludamos. Yo ocupo un lugar justo sobre el banco de Boca, en la fila cero de La Bombonera. Siempre está ese saludo cariñoso, ese grito de aliento para él, sobre todo en estos momentos", detalló.

“En una charla, cuando él venía de Rosario, había firmado en Boca y ya no estaba del todo bien, me dijo ¿qué hago, me quedo en mi casa? Y yo no pude decir palabras. Me dijo, yo nací para estar en una cancha de fútbol. Ante eso, solo esperar que los profesionales de la salud lo atiendan como se merece y que pueda salir adelante", concluyó.